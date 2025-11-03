北海道・釧路市の小学校で、男性が男女3人組に車や現金などを奪われました。3日午前2時ごろ、釧路市興津の小学校の敷地内で、市内に住む40代の男性が20代くらいの男女3人組にレンチのような工具を向けられ、「財布を出せ」などと脅されました。男性は現金2万円を手渡し、乗ってきた軽自動車から逃げ出したところ、3人組は財布などが置かれた車ごと奪って逃走しました。男性は事件前、マッチングアプリで知り合っていた女と待ち合わ