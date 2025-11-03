俳優のシルベスター・スタローン(79)は、自身の出演作の中で「デモリションマン」が今も輝きを失っていない作品と考えているという。1993年公開の同SFアクション映画でスタローンは、かつて共に収監されていた殺人鬼サイモン・フェニックス（ウェズリー・スナイプス）を捕らえるため2032年に仮死状態から解凍された刑事ジョン・スパルタンを演じていた。 【写真】２大肉体派俳優シュワルツェネッガ