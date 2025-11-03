今回は大阪・淀川区の住宅街にひっそり佇む、小さな焼き菓子店「wicked bake shop（ウィキッド ベイクショップ）」を取材してきました。 手がけるのは、10年以上のパティシエ歴をもつ吉岡さん。彼女が焼くのは、スコーンやショートブレッド、ヴィクトリアケーキなど、イギリスで長く親しまれてきた素朴な焼き菓子たち。素材と製法にこだわった、飾らない“本物の味”がここにありました。 週1日だけ開く、まる