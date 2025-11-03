■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）10/30、NYダウ▲109ドル安、47,522ドル2）10/31、NYダウ＋40ドル高、47,562ドル【前回は】相場展望10月30日号米国株: 米国株上昇の要因は、(1) AI (2) 利下げ期待日本株: 日経平均寄与度高い少数銘柄で、日経平均を牽引、歪さ拡大●2．米国株：人工知能（AI）・半導体株が牽引する相場も、12月金利低下に不透明感1）10月の株価伸長・株価指数9/30 10/31