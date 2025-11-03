元タレントの田代まさしさん（６９）と長男のタツヤさん（４２）が３日、都内で行われた「依存症シンポジウムＩＮ東京」でトークショーを行った。覚せい剤依存症で逮捕歴のある田代さんは冒頭、直前まで行われていた別のトークショーを「今まで真面目なお話でしたけど、ここからは打って変わった感じで…って…。『（覚醒剤）打って変わった』ということじゃないですからね」と、いきなりの自虐ギャグ。聴衆との壁を破るためと