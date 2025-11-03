3日、全国高校サッカー選手権静岡県大会は準々決勝4試合が行われ、静岡学園、藤枝東、浜松開誠館、磐田東が準決勝進出を決めました。＜全国高校サッカー選手権 静岡県大会 準々決勝＞静岡学園2－0清水桜が丘藤枝東1－0藤枝明誠浜松開誠館3－1富士市立磐田東4－1科学技術これにより7日（土）草薙陸上競技場で行われる準決勝は第1試合浜松開誠館－磐田東第