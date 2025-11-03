日本在来のミツバチにこだわり養蜂を続けている生産者が高知市でニホンミツバチのハチミツを収穫しました。小さくて、黒くみえるのがニホンミツバチ。日本古来の野生のミツバチです。10月16日、自然農法で野菜などを生産する「まめファーム」の大原栄和さんと明美さん夫妻です。大原さんは、5年前から高知市などでニホンミツバチを育てていて、現在何層にも巣箱が重なっている「重箱式巣箱」30個で養蜂をしています。この「