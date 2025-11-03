バドミントン女子ダブルスでパリ五輪銅メダルの志田千陽（28＝再春館製薬所）が11月3日、都内でコンディショニングブランド「TENTIAL」のイベントに出席し、11日開幕の国際大会、熊本マスターズに向けて「悔しい思いで終わらないように頑張りたい」と抱負を語った。9月に五十嵐有紗（29＝BIPROGY）とペアを結成し、海外で6大会に出場して最高成績はベスト4。「最初はかみ合わないところも多かったけど、最近のヨーロッパで行わ