元ヤクルトヘッドコーチの宮本慎也氏（54）が1日に放送されたニッポン放送「ショウアップナイター60周年名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。現役時代に「負けたくない」と最もライバル視していた選手を実名で明かした。番組の進行役を務めた煙山光紀アナウンサー（63）から「名ショート・宮本慎也さんが選ぶ“このショートが凄い！”」というテーマを与えられた時だった。まずはお手本にしていた内野手については