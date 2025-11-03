韓国発のK-POPバーチャルアイドルグループ・PLAVEが、11月1日、2日の2日間にわたって、東京・幕張メッセ 幕張イベントホールでデビュー後初となるアジアツアーの日本公演『2025 PLAVE Asia Tour [DASH: Quantum Leap] in Japan』を開催した。【ライブ写真多数】ステージショットやトレンディエンジェルとの楽しげな写真も今回の公演は、PLAVEが初めて開催する日本単独公演であることに加え、アンコール公演前にアジアツアーの