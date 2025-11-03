テレビ朝日の深夜バラエティーゾーン『バラバラ大作戦』内で展開されている月替わりチャレンジ枠『バラバラマンスリー』。11月の“月曜枠”では、お笑いコンビ・オードリーの春日俊彰がMCを務める『げいにんさんのおうた』（深2：55）を3日から放送することが決定した。【写真】オードリー春日、“結婚式”での腕組み2ショット同番組は、子育て中のパパ・ママ芸人たちが「子どもに本気で聞かせたい歌」を披露する幼児向け音楽