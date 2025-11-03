環境問題を考えるワークショップで、子どもたちと話し合う体操の橋本大輝＝3日、東京都内体操の世界選手権（10月・ジャカルタ）で男子個人総合3連覇の橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）が3日、東京都内で子どもたちと環境問題を考えるワークショップに参加した。地球温暖化を憂い、普段からごみの分別を徹底しているという。翌日から取り組める行動目標に「体操で魅せて外で運動する子を増やし、電気の使用量を減らす」