テレビ朝日の深夜バラエティーゾーン『バラバラ大作戦』内で展開されている月替わりチャレンジ枠『バラバラマンスリー』。11月の“火曜枠”では、トーク番組『深夜、2人のエモさんぽ』（深2：55）が4日からスタートする。【写真】「いつもの自分から大変身！」した正源司陽子＆藤嶌果歩番組は、下積み時代からしのぎを削ってきたライバル、強い絆で結ばれた唯一無二の親友など、特別な関係を持つ2人が、深夜の街を“さんぽ”し