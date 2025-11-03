コーヒー飲料市場は、主要原材料であるコーヒー豆の高騰と価格改定による消費減退という二重苦に見舞われている。その環境下で、価格改定後も販売数量を伸ばしているブランドもあり、新たなチャレンジもみられる。秋冬商戦に向け、各社とも荒波に屈せずブランド育成すべくマーケティング活動を展開している。全国清涼飲料連合会の「2024年清涼飲料水生産数量及び生産者販売金額」によると、コーヒー飲料等の24年生産量は1.3