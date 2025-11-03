今年6月25日に92歳にて永眠した森永製菓元社長・松粼昭雄氏のお別れ会が10月30日、オークラ東京（東京都港区）で開かれ、業界関係者や社員など訪れた1000人超が故人を偲んだ。松粼昭雄氏は、1955年（昭和30年）立教大学経済学部卒業後、森永製菓に入社。スナック菓子「スピン」を製造・販売した森永ゼネラルミルズ社長などを経て1983年に50歳で森永製菓社長に就任した。「森永人十則」“若さと強さ”をスロー