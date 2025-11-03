大阪の魅力発信イベント「御堂筋ランウェイ2025」が3日、大阪・淀屋橋から本町にかけての御堂筋で行われた。マリオやミニオンらUSJの人気キャラクターが登場。バレーボール「大阪ブルテオン」の西田有志ら4選手も出演。BMXやサラリーマンチア集団「チアリーマンズ」のパフォーマンスで沸いた。だが、一番歓声が大きかったのはスペシャルファッションショー。万博の50以上のパビリオンのユニホームを着たモデルが勢ぞろいし、