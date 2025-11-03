ウクライナ軍参謀本部は２日、黒海に面するロシア南部クラスノダール地方のトゥアプセ港にある石油積み出し施設を攻撃したと発表した。施設について「露国内で最大の石油ターミナルの一つだ」としている。同地方の非常事態当局は、無人機による攻撃で外国船籍２隻で火災が起き、損傷したと公表。火は消し止められており、乗組員にけが人はなかったという。ロイター通信によると、同港には露国営の石油大手ロスネフチの製油所が