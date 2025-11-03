街頭演説する立憲民主党の安住幹事長（左）＝3日午後、JR博多駅前立憲民主党は3日、地方での支持拡大へ幹部による全国行脚を始めた。有権者と直接対話し、国会質疑や議員立法に生かしたい考えだ。次期衆院選を見据え、支持基盤の弱い地域をてこ入れする狙いもある。第1弾として、野田佳彦代表は山形市の畜産業者を訪れ、飼料高騰や後継者不足などの課題を聞き取った。その後の党員、サポーターとの対話集会で「膝を突き合わせ