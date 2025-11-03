決勝で国友錬太朗（左）を攻める星子啓太＝日本武道館剣道の男子選手で争う第73回全日本選手権は3日、東京・日本武道館で行われ、星子啓太5段（警視庁）が4大会ぶり2度目の日本一に輝いた。同時開催された第64回全日本女子選手権は高橋萌子6段（神奈川県警）が7大会ぶり3度目の優勝を果たした。決勝で星子は国友錬太朗6段（福岡県警）に小手と面、高橋は大嶋友莉亜4段（大阪府警）に面を決めた。全日本、全日本女子ともに64