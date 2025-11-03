音楽イベント『2025 LIVE FOR LIFE「音楽彩」〜生きる為に生きる〜』が3日、都内で行われ、出演者の早見優（59）、松本伊代（60）、森口博子（57）、香坂みゆき（62）、酒井法子（54）ら18人が取材会に出席した。本イベントは、2005年11月6日に急性骨髄性白血病で亡くなった本田美奈子.さんの思いを引き継ぎ、音楽を通じて白血病や難病の人たち、家族のための支援活動を目的に開催されるもの。ことしは本田さんの没後20年、生