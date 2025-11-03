韓国ドラマ「ＳＫＹキャッスル〜上流階級の妻たち〜」「悪霊狩猟団：カウンターズ」などで一躍知名度を上げた俳優のチョ・ビョンギュ（２９）が、自身をいじめ加害者だと提起した暴露者を相手取り、４０億ウォン（約４億円）相当の損害賠償訴訟を起こしたが敗訴したと１日、現地メディアのヘラルド経済などが報じた。記事によるとソウル中央地方裁判所は、チョ・ビョンギュと前所属事務所・ＨＢエンターテインメントに敗訴判