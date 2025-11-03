アイドルグループ「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」が３日、大阪市内で行われた「御堂筋ランウェイ２０２５」に出演した。同イベントは、大阪のメインストリート「御堂筋」でモデルによるファッションショーなどを披露するというもの。関西ジュニアを引き連れた「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」は、楽曲「ズッコケ男道」「無責任ヒーロー」などをパフォーマンス。３曲歌唱した後、移動するステージ上から集まった観客に「祝日のお忙しい