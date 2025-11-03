１０月３０日、理学療法マッサージ基礎講座の様子。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山11月3日】中国福建省武夷山市障害者連合会はこのほど、障害者の雇用促進を目指し「保健ウェルネスマッサージ研修」を実施した。理学療法マッサージ基礎、きゅう治療などのコースがあり、市内在住の約30人が受講した。１０月３０日、理学療法マッサージ基礎の実技指導を行う講師（右）。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）１０月３０