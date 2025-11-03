週明け３日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２５１．７１ポイント（０．９７％）高の２６１５８．３６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９０．１５ポイント（０．９８％）高の９２５８．７３ポイントと４日ぶりに反発した。売買代金は２２８６億７５５０万香港ドル（約４兆５３４６億円）にやや縮小している（１０月３１日は２５７６億１２１０万香港ドル）