Photo: Yohei Amzaki 日本では4人に1人が、「移動」に障壁や困難があるそうです。トヨタは移動に困っている方に多様な選択肢を提供するため、｢モビリティショー東京2025｣で、3つのモビリティを提案。「me∞（ミーアプリファイ）」シリーズとして展開しています。3つのモビリティは、移動に困難を感じている人をサポートする目的ではありますが、単なる道具に留まらないのがポイント。だれか