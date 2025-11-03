世界の映画界に貢献した映画人、映画界の未来を託していきたい映画人に贈られる黒澤明賞の受賞会見が３日、都内で行われ、「国宝」の李相日監督（５１）、「ノマドランド」のクロエ・ジャオ監督（４３）が受賞し会見に出席した。歌舞伎を題材にした李監督の「国宝」はカンヌ監督週間で世界初上映され、公開前から話題を呼び、邦画の実写で１６０億円を超す社会現象となった。第９８回アカデミー賞国際長編映画賞の日本代表に決