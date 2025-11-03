今年のダンデライオン・チョコレートは、“心ときめくクリスマスマーケット”をテーマにした限定コレクションをお届け。インド産カカオを使った「生チョコレート」や、ツリーに飾れる「オーナメントセット」など、心を温めるスイーツが勢ぞろいします。カカオの香りに包まれながら、贈り物にも自分へのご褒美にもぴったりな、とびきり贅沢なホリデーシーズンをお楽しみくだ