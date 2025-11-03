中国自然資源部が組織する中国第42次南極観測隊が1日、上海を出航し、南極へ向かった。今回の観測には「雪竜」号と「雪竜2」号の2隻が共同で支援を行い、国内80以上の機関から計500人余りの隊員が参加。さらにタイ、チリ、ポルトガル、香港特区、澳門（マカオ）特区など10以上の国・地域の研究者も加わり、2026年5月に任務を終えて帰国する予定だ。観測隊は主に三つの任務を展開する計画となっている。第一に、秦嶺基地の付帯施設