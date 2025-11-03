All About ニュース編集部では、2025年10月22〜24日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「治安がいいと思う市に関するアンケート」を実施しました。その中から、「和歌山県の市で治安がいいと思う市」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：紀の川市／39票紀の川市は、その名の通り紀の川が市内を流れ、豊かな自然と農業に恵まれた地域です。桃やイチゴなどのフルーツ栽培が盛んで、の