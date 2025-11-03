人気キャラクターのグッズを集めたポップアップショップ「chara style（キャラスタイル） by Belle Maison」が、11月6日（木）〜11月16日（日）の期間、JR東京駅丸の内地下南口改札外「動輪の広場」で開催される。【写真】“Suicaのペンギン”の先行販売グッズも！ラインナップ紹介■ここでしか手に入らない限定商品も今回開催される「chara style by Belle Maison」は、普段「ベルメゾン」のカタログやオンラインでのみ取り