ヘブンと平太がケンカして…NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は4日、第6週「ドコ、モ、ジゴク。」の第27回が放送される。松野トキ(郄石あかり)はフミ(池脇千鶴)と花田旅館にしじみを売りに来たところ、ヘブン(トミー・バストウ)と平太(生瀬勝久)がケンカ中だと知る。登校したヘブンから旅館を出ていきたいと家探しを依頼された錦織(吉沢亮)は、さらに知事(佐野史郎)からヘブンの世話をする女中も見つけるよう難題を突き