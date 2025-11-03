◆バスケットボール・全国高校選手権（ウインターカップ）福岡県大会男子福岡第一80―70福岡大大濠（3日・アクシオン福岡）上位4校による決勝リーグ最終戦が行われ、福岡第一が福岡大大濠を破り、3戦全勝として3年ぶりに優勝した。2勝1敗の福岡大大濠が2位。両校は12月23日から東京体育館などで行われる本大会に出場し、福岡大大濠は連覇、福岡第一は2年ぶりの日本一を目指す。満員の観客が声援を送る中、序盤から全国トッ