»Ò¶¡¤â¿´ÇÛ¡Ö¥Ñ¥Ñ¡Ä¥¾¥ó¥Ó¡©¡×º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¸µÅê¼ê¤ÎÈþÇÏ³Ø¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈþÇÏ¥¢¥ó¥Ê¤¬¸ø³«¤·¤¿?¾×·â¼Ì¿¿?¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö°úÂà»î¹ç¸å¤ÎÉª¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ÌòºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿9·î30ÆüÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹Àï¸å¤ÎÉ×¡¦³Ø¤µ¤ó¤Î?Éª?¼Ì¿¿¡£Éª¤«¤é¼ê¼ó¤Ë¤«¤±¤ÆÀõ¹õ¤¯Æâ½Ð·ì¤·¤¿¾õÂÖ¤Î±¦ÏÓ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡Öç§ÃÇÎö¤Î¼ÂÂÖ¡£¤³¤ì¤¬1ÈÖ¤Î