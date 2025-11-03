2025年10月30日、ついに頂点に立ちました！パ・リーグ覇者のソフトバンクは日本シリーズでセ・リーグを独走で制した阪神を4勝1敗で破り、5年ぶり12度目の日本一。セ・リーグ3位のDeNAに敗れた昨年の悔しさを晴らしました。今回の日本シリーズについて、阪神、ダイエーなどで投手として活躍した西日本スポーツ評論家の池田親興氏に振り返っていただきました。 昨季はセ・リーグ3位から勝ち上がったDeNAに2連勝から4連敗