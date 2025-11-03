だんじりが大阪の難波に集結。圧巻のパフォーマンスで訪れた人たちを楽しませました。大阪・東大阪市や兵庫・西宮市などから集まった１６台のだんじり。このイベントは大阪の伝統文化「だんじり」のＰＲを目的に、毎年、文化の日に合わせて大阪城公園で行われていますが今年は大阪・関西万博関連の催しが開かれている影響で、初めてなんば広場での開催となりました。会場では軽快なお囃子に合わせてパフォーマンスが披露され