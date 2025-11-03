運動の秋、神戸の街中で意外なスポーツが行われました。神戸市長田区のシンボル「鉄人２８号モニュメント」の足元で、走り高跳びのイベントが開かれました。県内の高校などから集まったトップ選手のジャンプを目の前で見ることができます。競技場では遠目でしか見られない陸上競技ですが、至近距離で迫力を感じられる機会。会場には朝早くから多くの人が訪れました。（来場者）「選手の足音も聞こえて鉄人をバックに見ら