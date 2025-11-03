トランプ大統領と面会した拉致被害者・有本恵子さんの姉妹が問題の早期解決を訴えました。（有本恵子さんの姉北谷昌子さん）「恵子の帰国を決して諦めません。恵子が帰ってきたら話したいことがたくさんあります」妹への思いを語ったのは拉致被害者・有本恵子さんの姉、北谷昌子さん（６９）です。都内で開かれた集会には、横田めぐみさんの弟で家族会代表の横田拓也さんのほか、高市総理も参加し、拉致被害者の早期帰国を