東西線一部運転再開の情報が入ってきました。先ほどから駅員の方がアナウンスをしていますが、東西線運転を見合わせていた宮の沢～新さっぽろ間ですが、一部区間で運転を再開しました。赤字で赤く囲った琴似～南郷７丁目で折り返し運転を行っているということです。琴似～南郷７丁目、大通駅を含めまして運転を順次再開しているということです。現在のところも琴似～宮の沢間、南郷７丁目～新さっぽ