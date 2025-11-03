京都府北部でもクマが出没。高齢男性がケガをしました。民家の敷地を悠然と歩いたり、高校に侵入して校庭を走り回ったり…。クマの出没が相次ぐなか、被害件数は１０月までに全国で１００人を超え、１２人が死亡しています。その被害は京都府でも発生しています。京丹後市によりますと、１１月２日の昼ごろ、８０代の男性が自宅近くの柿の木の様子を見に行ったところ、遭遇したクマに頭や太ももを引っかかれたということで