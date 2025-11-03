恒例の「御堂筋ランウェイ」が今年も開催。万博の公式キャラクター・ミャクミャクも登場し、盛り上がりを見せました。御堂筋のビル群を背にスーツ姿のパフォーマーらが空高く、飛び上がります。大阪のメインストリート御堂筋を歩行者天国にして行われる「御堂筋ランウェイ」。今年で９回目の開催となりました。今年は来年２５周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンの人気キャラクターたちによる特別なパフォーマン