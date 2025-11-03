阪神からドラフト1位指名を受けた創価大・立石正広内野手（22）が、第21回関東地区大学野球選手権大会2回戦・上武大戦で「3番・二塁」で先発し、マルチ安打に2打点、4出塁の活躍で、創価大を神宮大会出場王手に導いた。「チャンスで1本出た。四球での出塁もあり、4回塁に出られたというのは良かったかなと思います」4回2死二塁で打席が回ると、低めの変化球を引っ張って三遊間を破る左前適時打を放った。7回2死満塁でも三塁