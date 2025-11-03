国内唯一の全米女子プロゴルフ協会公式戦で、日本女子ツアーも兼ねるスポニチ主催「TOTOジャパンクラシック」は6日から4日間、滋賀県瀬田GC北Cで開催される。今大会初出場の馬場咲希（20＝サントリー）はコース内でアプローチやパットの調整を行った。今季はトップ10入りが3回、年間ポイントランクは63位につける。シード獲得の80位以内にも入っており、「アジアシリーズも出られて、シードも獲れそうな位置まで来ているので