◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5-4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)ブルージェイズの主砲ウラジミール・ゲレロJr.選手の魂の一打にファンが胸を熱くさせました。ワールドシリーズは最終戦、さらに延長にもつれ込む熱戦を繰り広げましたが、延長11回にドジャースに軍配が上がり、世界一連覇を達成しました。延長11回では、ゲレロJr.選手が山本由伸投手の打球をレフト前へ運ぶと、2塁まで激走します。ゲレ