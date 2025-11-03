■全国の4日（火）の天気西日本から北日本は、帯状の高気圧に覆われるでしょう。連休明けの4日は、北陸付近の天気も回復し、ほぼ全国的に晴れる見込みです。洗濯物も安心して外に干せるでしょう。ただ、沖縄は、西から前線がのびてくるため雲が多く、午後は雨が降るでしょう。雷を伴う所があり、夜は局地的に激しく降りそうです。最低気温は全国的に3日より低く、西日本や東日本では今季一番の冷え込みとなる所があるでしょう。霜