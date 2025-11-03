SUPER EIGHTが3日、大阪市のメインストリート御堂筋で行われた「御堂筋ランウェイ2025」でスペシャルライブを披露した。フロートに乗り、周りに関西ジュニアのメンバーを従え、御堂筋を南から北へ“逆走”。「ズッコケ男道」で幕を開けると、沿道のファンに手を振りながら、SUPER EIGHT大阪メドレーを含む全6曲をパフォーマンスし、ファン約20万人を酔わせた。村上信五が「祝日のお忙しいときにお時間ちょうだいして、ありがとうご