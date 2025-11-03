THE RAMPAGEの陣（31）が3日、元放送作家の鈴木おさむさん（53）とパーソナリティーを務めるTOKYO FM「JUMP UP MELODIES TOP20」（金曜午後1時）の公開収録を行った。収録は、鈴木さんが代表を務める「スタートアップファクトリー」主催のイベント「渋谷スタートアップ文化祭」の中で行われた。参加者からの質問に次々に答える形式で収録が進み、悲しい時はどう昇華させるかと聞かれ、陣は「おさむさんに教えてもらったんですけど