元放送作家の鈴木おさむさん（53）が代表を務める「スタートアップファクトリー」主催の「渋谷スタートアップ文化祭」が3日、東京・渋谷で開催された。あいさつの中で鈴木さんは、今月1日にダウンタウンの松本人志（62）が出演して始まった課金制独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」に触れ、「松本さんが『DOWNTOWN＋』を始めましたが、テレビに対しての、なかなか大きなエンターテインメントのゲームチェンジをするんじゃないかな