これもあと二死から３２年ぶり世界一を逃した余波の１つと言えそうだ。ブルージェイズの本拠地トロントの地元メディア「ＣＴＶニュース」は２日（日本時間３日）、「『交通機関は待ってくれない！』…市とメトロが第７戦の交通サービスを延長しなかったことで批判に直面」との記事を配信した。同記事によればブルージェイズ―ドジャースによるワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦が行われた１日、市が運営する公共交通機関は延長