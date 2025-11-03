格闘技イベント「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１２」（３日、兵庫・ＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥ）で?サクジュニア?こと桜庭大世（２６）が宇佐美正パトリック（２５）に３ラウンド（Ｒ）１分３３秒で一本勝ちを収めた。格闘家・桜庭和志の長男である大世だが、この日はセコンドに父の姿はなかった。果敢にタックルで攻めていった大世は、２Ｒにはバックを取らせてからのアームロックを狙うなど父親譲りの軽快な動きを見