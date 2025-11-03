お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。11月3日の放送は、吉田照美氏をゲストに招き、月曜パートナーの阿佐ヶ谷姉妹とともに話を伺った。 阿佐ヶ谷姉妹・江里子「本日のお客様は皆さんお待ちかね。文化放送が生んだラジオスター、吉田照美さんです。よろしくお願いいたしま